Pisa ebraica, dai monumenti alla cucina: visita guidata e pranzo al ristorante

Domenica 22 ottobre, in occasione del Pisa Food & Wine Festival, Terre di Pisa, CoopCulture e la comunità ebraica propongono un evento alla scoperta dalla cultura ebraica pisana. Si parte alle 10 con la visita guidata al cimitero ebraico di piazza dei Miracoli: attivo fin dal 1674 a fianco delle Antiche Mura, è caratterizzato da una notevole varietà architettonica ed al suo interno sono sepolti personaggi che hanno fatto la storia della città come il Sindaco D'Ancona. Il tour prosegue alla Sinagoga: l'edificio deve la sua forma attuale al progetto di restauro ottocentesco dell'architetto Marco Treves, visitarla è un viaggio nella storia della millenaria comunità ebraica pisana con la possibilità di ammirare oggetti unici come l'Haron Ha Kodesh del XVI secolo.

Gran finale con il pranzo presso 'La Pergoletta'. Nel menu melanzane “alla giudia”, pomodoro ripieno di riso, "challa", sformato di zucchine, finocchi "alla giudia". Piatto forte lo stracotto di manzo "di shabbat" con patate schiacciate oppure il baccalà con ceci olio e pepe. Infine torta di miele "di Rosh Hashana" con caramello di miele e chicchi di melograno. Posti disponibili limitati, prenotazione obbligatoria entro venerdì pomeriggio scrivendo ad a.brotini@coopculture.it oppure chiamando il 3347740680, prezzo 35 euro comprensivo di visite e pranzo con vino, acqua e caffè inclusi.