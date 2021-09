Visite guidate al cimitero ebraico e alla Sinagoga di Pisa

Il cimitero ebraico e la Sinagoga di Pisa racchiudono le vicende di oltre mille anni di storia della comunità ebraica pisana, che dal Medioevo ai giorni nostri è sempre stata parte integrante della vita cittadina. Domenica 5 settembre, giornata per non dimenticare la vergogna delle leggi razziali, CoopCulture organizza visite guidate nei due luoghi ebraici principali di Pisa, per scoprirne storia, cultura e arte. Obbligo di mascherina e Green Pass.

Partenza dai tour alle 10.30 e alle 11.30 per il cimitero ebraico, alle 15.30 e alle 17 per la Sinagoga. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare. Biglietto a 4 euro per la Sinagoga e 3 euro per il cimitero, 6 euro cumulativo, 1 euro diritto di prevendita.