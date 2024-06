In occasione degli eventi celebrativi del Giugno Pisano, le Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani' organizzano una visita guidata dedicata alla scoperta di una delle più ricche collezioni di antichità egizie della Toscana.



Sabato 15 giugno 2024, ore 18.00

Visita guidata alle Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani'

via San Frediano, 12 (primo piano) – Pisa



Numero massimo dei partecipanti: 23



Costo:

- 4,00 € intero

- 1,50 € per coloro che hanno diritto all’ingresso gratuito (consulta le tariffe)

Prenotazione obbligatoria inviando un’ e-mail a info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it, entro le ore 12.00 di venerdì 14 giugno. Nell’e-mail è necessario lasciare un recapito telefonico.



Dopo le ore 12.00 di venerdì 14 giugno, contattando la reception del Museo al numero: 050 221 1501 / 050 598 647 (in orario di apertura del museo).