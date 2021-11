Visita guidata della Cattedrale di Pisa

Il luogo d’incontro è presso Porta Nuova, in Piazza Manin.

In questo tour verrà mostrata Pisa, partendo dalla celebre Piazza dei Miracoli, non solo dal punto di vista storico-artistico, ma anche con aneddoti legati a questa splendida città, un tempo Repubblica Marinara.

Verranno descritti esternamente il Battistero, il Camposanto Monumentale e la Torre Pendente, di cui verranno spiegati i motivi della pendenza e il suo significato simbolico. In seguito i partecipanti accederanno alla Cattedrale insieme alla guida.

Il tour proseguirà nelle vie del centro di questa città, sede universitaria dal 1343, dove ancora oggi è possibile ammirare le case-torri, per raggiungere il cuore di Pisa rinascimentale, Piazza dei Cavalieri, straordinario esempio di architettura fiorentina, realizzata da Giorgio Vasari sotto la committenza dei Medici.



Il tour ha durata 1 ora e 15 minuti.

Il costo del tour è 12 euro a persona, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni. Si richiede la presenza di almeno due persone adulte.



Gallery



Il biglietto per accedere alla Cattedrale è compreso nel servizio di guida. Si informa che è obbligatorio essere in possesso del Green Pass. Per orari del tour e prenotazioni contattate Gianmarco 346 8452439

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...