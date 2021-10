Visita guidata di Piazza dei Miracoli

Sabato 30 e domenica 31 ottobre alle ore 11.15 visite guidate dei monumenti di Piazza dei Miracoli.

Si visita il meraviglioso Camposanto monumentale scoprendone affreschi ed antiche sepolture.

Si entra in Cattedrale, la torre pendente sarà raccontata dall'esterno.

Al termine della visita vi saranno consegnati i biglietti per entrare nel Museo delle Sinopie e nel Museo dell'opera del Duomo.

Durata del tour un'ora e quindici minuti.

Punto di incontro: ufficio turismo Piazza Duomo.

Per informazioni



3473680168

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...