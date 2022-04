Visita guidata di piazza del Duomo per bambini

10 euro il servizio guida per adulti e gratuito per i bambini, se accompagnati almeno da 1 adulto

Prezzo 10 euro il servizio guida per adulti e gratuito per i bambini, se accompagnati almeno da 1 adulto

Il luogo d'incontro è presso Porta Nuova in Piazza del Duomo.

È un tour piacevole per i più piccoli, per avvicinarli alla visita di una città, osservando i particolari e raccontando fatti curiosi che rimangono nella memoria di ciascuno di noi.

Sarà illustrata ai partecipanti la Piazza, simbolo del periodo aureo di Pisa come Repubblica Marinara alla luce delle iscrizioni presenti nella facciata della Cattedrale.

La guida racconterà la storia del leone, il più antico custode della Piazza e del concio di reimpiego che è noto ai più come "le unghie del diavolo".



Per prenotazioni : 349 3025866 Marcella, guida abilitata dalla Regione Toscana su Pisa e Provincia.