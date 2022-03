Visita guidata di Pisa per bambini

Il luogo d’incontro è Porta Nuova in Piazza dei Miracoli. Tour piacevole per i più piccoli, per avvicinarli alla visita di una città. Si osserverà la Piazza con i suoi 'Miracoli', si affronterà la storia di Pisa Repubblica Marinara, la leggenda del diavolo geloso della Cattedrale e della cintola, con la quale veniva abbellita la Cattedrale, proprio come una regina il giorno dell’Assunta. Il tour si concluderà in Piazza dei Cavalieri con la storia dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e osservando la prigione, nella quale fu rinchiuso il Conte più famoso della letteratura.

Il costo della visita guidata è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino ad 11 anni.

