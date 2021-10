Visita guidata di Volterra con dimostrazione della lavorazione dell'alabastro in una antica bottega e aperitivo

Un bellissimo evento per grandi e piccini domenica 31 ottobre alle 11:00 con aperitivo per adulti ed bevande per bambini



Una piacevole passeggiata nella città nobile di Volterra.

I vicoli, le case, le chiese permetteranno di respirare un'aria di altri tempi restando affascinati dalla ricchezza di una città medievale.

I partecipanti visiteranno un'antica bottega di Alabastro, la pietra tipica della città: un artigiano coi "vecchi ferri del mestiere", forgerà la pietra grezza che, mano a mano, prenderà un'altra forma.

Resti di antiche terme e del teatro romano faranno parte dell'itinerario insieme a curiosità, storia e caratteri tipici che fanno di Volterra una realtà unica e affascinante.

A fine tour, incluso nella visita, un aperitivo servito all'aperto (o a scelta all'interno), comodamente seduti, composto da una bibita a scelta alcolica o analcolica, stuzzichini vari e deliziose bruschette.



Compreso nel prezzo: visita guidata della città, ingresso bottega di Alabastro, aperitivo servito



Info e prenotazioni 3479752183 Roberto

