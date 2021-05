Visita guidata gratuita alla Domus Mazziniana

In attesa di poter riprendere regolarmente le proprie attività, la Domus riapre ai visitatori le proprie collezioni museali e lo fa in una giornata simbolicamente importante per tutta la città di Pisa: l’anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara che vide studenti, lavoratori e cittadini pisani di ogni età e condizione sociale uniti nella lotta per la libertà e l’indipendenza.

Sabato 29 e domenica 30 alle ore 15.00 sarà possibile scoprire la storia della partecipazione pisana al Risorgimento e gli aspetti meno noti e più intimi di Mazzini grazie ad una visita guidata gratuita curata dal direttore scientifico della Domus, prof. Pietro Finelli.

Le visite si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid: è quindi necessario prenotarsi in anticipo scrivendo una mail a eventi@domusmazziniana.it o telefonando allo 05024174

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...