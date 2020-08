Visita guidata 'Due piazze a confronto: Miracoli e Cavalieri'

Tutti i giovedì di agosto e settembre Visita di Piazza del Duomo, conosciuta come piazza dei Miracoli, per scoprire i monumenti costruiti all’epoca della Repubblica Marinara, tra XI e XIII secolo (solo esterni). La passeggiata prosegue poi fino alla piazza dei Cavalieri, simbolo del potere mediceo a Pisa, sede un tempo dell’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, oggi della Scuola Normale Superiore.



Quando: giovedì 27 agosto e giovedì 3, 10, 17, 24 ottobre, ore 21.15

Dove: alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.

Durata: circa 2 ore

PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com

Gallery