Visita guidata: fantasmi in villa di Corliano

Itinerario alla ricerca del fantasma di Teresa Scolastica e di un uomo che ispirò Mary Shelley nella creazione di Frankenstein. Dopo il successo degli ultimi 7 anni torna Fantasmi in Villa nella splendida cornice della Villa di Corliano. In collaborazione con Andrea Valtriani, autore del libro Fantasmi a Pisa che racconterà la sua esperienza di Ghost Hunter



Ore 19.45 Incontro in Villa

Ore 20.00 Inizio cena

Ore 21.30 Visita guidata con intervento teatralizzato (durata circa due ore)



Dove: Villa di Corliano, via Statale Abetone, 50, San Giuliano Terme

Quanto: € 45,00 (include visita guidata, ingresso alla villa di Corliano e cena presso l’Osteria dell’Ussero)



Quando: Venerdì 24 maggio, 21 giugno, 20 settembre.





Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com (specificando un numero di cellulare di rif.)