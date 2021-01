Visita guidata - Galileo e gli altri scienziati di Pisa

Alla scoperta degli scienziati che hanno reso celebre la città di Pisa. Fibonacci, Pacinotti, Vaccà Berlinghieri, Donati, Fermi e molti altri ancora. Conosceremo alcune storie sulla vita privata di Galileo, i suoi amori, i suoi amici. Una visita guidata attraverso la storia dell'Università di Pisa.



Quando: Domenica 24 gennaio, ore 10.30

Dove: Piazza XX settembre (ritrovo 10 minuti prima)

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.

Durata: circa due ore



Prenotazione obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com

Numero massimo di partecipanti: 10.



**ATTENZIONE** In ottemperanza dell'ordinanza del Presidente del 14/01/2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà necessario rispettare le seguenti linee guida:

Mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri. Utilizzo obbligatorio della mascherina (non

sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili)