Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del partecipante e la data del tour.

Il tour in partenza domenica 26 dicembre 2021 alle ore 11.00 ha come titolo 'Galileo e gli scienziati a Pisa' Si tratta di un percorso guidato per le vie del centro storico alla scoperta degli scienziati che hanno reso celebre la città i Pisa: Galileo, Fibonacci, Pacinotti, Vaccà Berlinghieri, Donati, Fermi e molti altri ancora. Attraverso la storia dell’Università di Pisa si potranno rivivere le evoluzioni del sapere scientifico che ha reso nota la nostra città in tutto il mondo.

Meeting Point: Piazza XX settembre (logge di banchi), presso ufficio turistico del comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour