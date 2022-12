Visita guidata: i nomi delle strade di Pisa… cosa raccontano?

Una visita guidata alla scoperta dei nomi delle strade di Pisa. Perché si chiamano così? E cosa raccontano? Passeggiando per le strade del centro è facile imbattersi in strade con nomi curiosi, come via dei battichiodi, vicolo del cuore... Quale sarà il loro significato? I partecipanti scopriranno attività del passato, personaggi e storie affascinanti.



Quando: domenica 12 febbraio, ore 15.00



Quanto: 10 euro adulti, 5 euro sotto i 12 anni se accompagnati. Gratis fino a 6 anni



Dove: piazza Garibaldi, presso la statua



prenotazione obbligatoria a citygrandtour@gmail.com