Visita guidata il museo di Palazzo Reale

Un itinerario alla scoperta di uno dei musei più importanti della nostra città, testimone di una rinascita di Pisa nel XVI secolo grazie ai Granduchi di Toscana. Una collezione d’arte, di storia e di curiosità.

Dove: Ingresso del Museo Nazionale di Palazzo Reale, Lungarno Antonio Pacinotti, 46

Quando: sabato 7 novembre alle 10.45

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati. (+ € 5,00 ingresso museo)

Durata: circa 1 ora e mezzo

Non sono ammessi zaini o borse grandi, si prega di portare solo piccole borse.



In base al nuovo DPCM, sono state sospese le visite guidate per scuole, ma non le visite guidate per singoli e gruppi. I musei restano aperti con tutte le misure sin qui adottate. Durante l'intera durata di ciascun itinerario sarà obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e il numero massimo di partecipanti sarà sempre di circa 12/14 persone.



Prenotazione obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com