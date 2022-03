Visita guidata in battello e aperitivo: da Pisa alla foce dell'Arno

€ 28,00 adulti; € 12,00 da 6 a 12 anni (posti limitati), gratuito fino a 5 anni. (Include visita guidata, giro in battello e aperitivo)

Itinerario in battello lungo l’Arno dallo scalo Roncioni a bocca d’Arno e ritorno

Sulle tracce del III volume di A giro per Pisa STORIE DAL BATTELLO, l’Arno dalla sorgente alla foce (A cura di Chiara Celli e Alessandro Bargagna - City Grand Tour, Marchetti Editore)



I partecipanti saliranno sul battello che conduce fino alla foce, a Bocca d’Arno. Il fiume racconta molte storie: parla dei Navicelli che solcavano le sue acque, di eroi dimenticati, storie d’amore e di muggini saltati dalle reti dei pescatori.



Quando: 30 aprile, ore 16.15

Quanto: € 28,00 adulti; € 12,00 da 6 a 12 anni (posti limitati), gratuito fino a 5 anni. (Include visita guidata, giro in battello e aperitivo)

Durata: 2 ore e 30. Orario previsto di rientro 19.00



PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com