In bicicletta da Pisa a Marina sulla via del trammino

Un tour alla scoperta di un tempo passato, un percorso che si muove sulla nuovissimo ciclopista del trammino, da Pisa fino a Marina di Pisa.

Durante il percorso i partecipanti incontreranno le vecchie stazioni della linea ferroviaria che collegava la città al mare, si fermeranno a San Piero a Grado e termineranno proprio in riva al mare.



Il tour è di sola andata, così da lasciare a tutti e tutte la possibilità di godersi il resto della giornata al sole di Marina di Pisa.



Quando: Domenica 30 maggio ore 10.00

Dove: c/o ufficio Smile&Ride, via Pietro Mascagni 13, Pisa

Quanto: € 10,00 a persona.



Se non avete le vostre biciclette noleggio presso Smile&Ride.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, scrivendo a citygrandtour@gmail.com