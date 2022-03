Sabato 5 marzo

Visita guidata in bicicletta: Storie di donne



Una pedalata sulle orme di alcune delle donne nate, vissute, o passate da Pisa nei secoli. Artiste e partigiane, sante e nobildonne, politiche e scienziate... chi sono state e che cosa ci racconteranno?

Ritrovo: Piazza Vittorio Emanuele II ore 15.00 Durata: circa 2 ore

Partecipazione gratuita e aperta a tutte/i fino ad un massimo di 25 persone, obbligatoria la prenotazione al link entro venerdì 4/03 ore 15. Per garantire il rispetto delle norme anti-covid, chi partecipa deve avere il Green Pass rafforzato da esibire alla partenza.



Possibilità di noleggio bici a pochi metri dalla partenza presso Smile&Ride (via Mascagni 13), per maggiori informazioni scrivete a info@smileandride.com



FIAB Pisa e City Grand Tour in collaborazione con Smile&Ride