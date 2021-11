Visita guidata in Duomo e Camposanto

Sono i due monumenti più interessanti del complesso di Piazza del Duomo.

Dalla Cattedrale, con il suo interno ricco di opere d’arte medievali come il Pergamo ed il grande mosaico absidale, ci sposteremo in Camposanto le cui pareti ricoperte di affreschi, i vari busti neoclassici ed il famoso pendolo usato da Galileo Galilei lo rendono un perfetto esempio di commistione tra arte e religione.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 14:50 davanti all’entrata del Museo delle Sinopie



Prezzi:

17 euro compreso il biglietto d’ingresso e gli auricolari

Gratuito per bambini sotto i dieci anni



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782





Occorre presentarsi muniti di Green Pass e mascherina