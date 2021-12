Visita guidata alla mostra di Keith Haring e al murale Tuttomondo

Nel corso della visita alla mostra a Palazzo Blu i partecipanti ripercorreranno la vita di Keith Hearing attraverso le opere offerte dalla Collezione Nakamura, per la prima volta esposte i Europa, e i pensieri che l'autore stesso ci ha lasciato nei suoi Diari. Si potranno osservare per esempio, i primi disegni realizzati in gesso bianco sui pannelli delle pubblicità nelle stazioni della metropolitana newyorkese, che lo resero popolare e le opere che testimoniano il suo attacco al Governo americano per non essersi impegnato nella lotta contro l'HIV. Il tour si concluderà al Murale Tuttomondo, che è da sempre meta per i turisti che provengono da ogni parte del mondo.

Prenotazioni 349 3025866 Marcella Guida Turistica abilitata su Pisa e Provincia di Pisa. Il costo della visita guidata non comprende il biglietto di accesso alla mostra che ha un costo di 12 euro l'intero, 10 euro il ridotto e 6 euro i giovani dai 6 ai 17 anni.



Posti limitati.