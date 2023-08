Visita guidata: le Avanguardie a Palazzo Blu

Visita guidata alla mostra: Le Avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum Of Art



Dal 28 settembre 2023 al 7 aprile 2024 Palazzo Blu si tingerà dei colori delle Avanguardie storiche, ospitando capolavori dal Philadelphia Museum of Art. , centro museale ed espositivo tra i più importanti e riconosciuti a livello internazionale per le sue collezioni d’arte. Opere di Chagall, Dalì, Duchamp, Kandinsky, Mirò e Picasso. A cui si aggiungono anche opere di Matisse, Mondrian, Klee, Ernst e Gris, in un percorso cronologico tra arte figurativa e astratta.



Dove: Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti, Pisa



Quando:



domenica 22 ottobre, ore 14.30

sabato 4 novembre, ore 14.30

domenica 26 novembre, ore 14.30

domenica 10 dicembre, ore 14.30

domenica 17 dicembre, ore 14.30

Quanto: 24 euro (include biglietto, prenotazione fascia oraria, radio auricolari e visita guidata)



Durata: 1h e mezzo circa



Si richiede il pagamento in anticipo tramite Bonifico Bancario, o PayPal



Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com