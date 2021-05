Visita guidata: le ultime ore del Conte Ugolino della Gherardesca

Visita guidata alla ricerca dei luoghi che rappresentarono il Conte Ugolino, le sue vicende, i suoi nemici. Un percorso tra le strade di Pisa per scoprire ciò che il Conte vide, come apparivano i monumenti, qual era l’aspetto di una casa torre e soprattutto quali furono i grandi poteri che lo condannarono a morte.

Una morte atroce, sulla quale molte leggende nacquero: fu davvero capace di mangiare i suoi figli?



Quando: venerdì 18 giugno ore 21.15

Dove: Chiesa di San Martino, Pisa

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.

Durata: circa due ore



Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com

Itinerario a piedi, raccomandati l’uso della mascherina facciale durante tutta la durata dell’itinerario e il mantenimento della distanza di almeno 1.80mt come da disposizioni governative.

