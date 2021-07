Visita guidata ai monumenti di Piazza dei Miracoli

Come ogni sabato e domenica, anche questo weekend alle ore 11:15 è in programma una visita guidata che condurrà i partecipanti alla scoperta dei monumenti di Piazza dei Miracoli. Un'occasione per conoscere tutti i segreti della torre pendente ed ammirare la bellezza degli interni della Cattedrale, del Battistero e del Camposanto Monumentale. L'appuntamento sarà almeno 10 minuti prima dell'inizio del tour presso l'ufficio turismo di Piazza del Duomo. Il costo del tour è di euro 20 a persona inclusi gli ingressi ai monumenti. I bambini sono gratuiti fino ai 6 anni di età, riduzioni dai 7 agli 11 anni.

Per maggiori informazioni:



pisaconguida@gmail.com3473680168

