Visita guidata alla mostra 'Hello World!' al Museo degli Strumenti per il Calcolo

In occasione di Amico Museo e della Giornata Internazionale dei Musei il Museo degli Strumenti per il Calcolo organizza due visite guidate in un unico turno alla mostra "Hello World!".



- Venerdì 17 maggio 2024, ore 17:30

- Sabato 18 maggio 2024, ore 11:30

Visita guidata alla mostra "Hello World!" in un unico turno



La mostra illustra l’evoluzione degli strumenti per il calcolo, dalle macchine meccaniche ai computer Apple, compresa in un arco temporale che dalla seconda metà dell’Ottocento arriva fino agli anni 2000, passando per oggetti iconici come la Olivetti Programma 101 e l’Apple II. Lo spazio del caveau dell’ex monastero delle Benedettine è stato reinventato in sezioni dove i colori e i suoni immergeranno il visitatore nell’epoca delle macchine mostrate, richiamate persino dai rumori che queste emettevano quando erano in funzione





Durata: 1 ora

Evento gratuito

Prenotazione obbligatoria al link www.msc.sma.unipi.it/prenotazione-eventi-speciali/



Non accessibile alle persone con disabilità