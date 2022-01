Visita guidata alla mostra 'Icons' su Andy Wahrol

Artista tra i più influenti protagonisti del XX secolo, Andy Warhol è stato capace di trasformare in arte i feticci dell’immaginario collettivo americano, anticipando l’instaurarsi del potere dei mass media. Il padre della Pop Art è infatti riuscito a trasformare in icone la Coca Cola, Elvis Presley, la Campbell’s Soup, Liz Taylor e Marilyn Monroe. La mostra approfondisce i suoi diversi aspetti ed il percorso espositivo permette di scoprire la sua vita partendo dai suoi primi lavori fino a quelli della fine degli anni Ottanta.

Dettagli della visita: Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili. Ritrovo alle ore 15:50 davanti all’entrata di Palazzo Pretorio

