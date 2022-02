Visita guidata mostra Keith Haring a Pisa

Indirizzo non disponibile

La visita guidata prenderà il via davanti al murales di Keith Haring "Tuttomondo", realizzato nel 1989 a Pisa. Una straordinaria opera che ancora oggi viene considerata come il testamento artistico di Haring. Dopodichè ci si sposterà a Palazzo Blu per visitare la mostra a lui dedicata.

La mostra presenta per la prima volta in Europa una ricca selezione di opere, oltre 170, provenienti dalla Nakamura Keith Haring Collection, la collezione personale di Kazuo Nakamura, che si trova nel museo dedicato all’artista, in Giappone.



Costo: visita guidata 10,00€ (gratuito bambini sotto i dieci anni)

Biglietto 12,00€ (10,00€ + 2,00€ diritti di prevendita) 6,00€ ragazzi sotto i diciotto anni



Luogo di ritrovo: davanti al Murales "Tuttomondo"



Durata: 2 h circa



Prenotazione obbligatoria

eventi@impegnoefuturo.it

tel. 3493695672