Visita guidata alla mostra Keith Haring a Palazzo Blu

Nel corso della visita i partecipanti ripercorreranno la vita di Keith Haring attraverso le opere offerte dalla Collezione Nakamura, per la prima volta esposte in Europa, e i pensieri, che lo stesso autore ci ha lasciato nei suoi diari. Si potranno osservare i primi disegni realizzati in gesso bianco sui pannelli delle pubblicità nelle stazioni della metroolitana newyorkese, ma anche i lavori che esprimono tutta la sua sofferenza nella battaglia contro l'AIDS.

Il costo del servizio guida è di 10 euro a persona, gratuito per i bambini, se accompagnati. Il costo per l'accesso alla mostra è di 12 euro l'intero e 10 il ridotto, 6 euro per coloro che hanno tra i 6 anni e i 17 anni.



:349 3025866 Guida Turistica abilitata Marcella