Visita guidata alla mostra: 'Orazio Riminaldi, un maestro pisano, tra Caravaggio e Gentileschi'

Il Palazzo dell'Opera Primaziale in Piazza dei Miracoli ospita, fino al 5 settembre 2021, una prestigiosa mostra, curata dai professori Carofano e Lattuada, con protagonista Orazio Riminaldi, importante artista pisano, autore degli affreschi della cupola del Duomo di Pisa. La mostra ripercorre la carriera del Riminaldi, allievo di Orazio Gentileschi, e influenzato dalla corrente caravaggesca. Nelle sale della mostra sarà possibile ammirare le opere di altri importanti artisti che hanno avuto un forte impatto sulla formazione del Riminaldi, come: Guido Reni, Giovanni Baglione, Artemisia Gentileschi, Aurelio Lomi, Il Guercino.



CALENDARIO VISITE GUIDATE



GIOVEDI' 10 GIUGNO H 10:30

SABATO 12 GIUGNO H 10:30

DOMENICA 13 GIUGNO H 10:30

SABATO 26 GIUGNO H 10:30



Costo visita guidata 10,00 euro, gratuito bambini sotto i dieci anni.

Biglietto di ingresso escluso, acquistabile dal lunedì al venerdì presso le biglietterie di Piazza dei Miracoli, e nei weekend solo online sul sito www.opapisa.it

Il biglietto per la mostra costa 7,00 euro, altrimenti si può acquistare un cumulativo di 10,00 euro, comprensivo di tutti i monumenti ad esclusione della visita alla Torre di Pisa, o di 27 euro che comprende anche la visita alla Torre di Pisa.



h 10:30 ritrovo davanti al Palazzo dell'Opera in Piazza dei Miracoli



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: https://www.impegnoefuturo.it/







Per info:



349 3695672



eventi@impegnoefuturo.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...