Visita guidata sulle Mura di Pisa

Prezzo 10 euro, gratuito per i bambini fino a 6 anni e 5 euro per quelli fino a 12

Il luogo d'incontro è in Piazza delle gondole, da dove i partecipanti accederanno al percorso sulle mura. Sarà illustrata la storia di Pisa osservandola dall'alto: la Chiesa di San Francesco il cui campanile fu progettato da Giovanni di Simone, l'edificio termale che testimonia Pisa, colonia romana e, per finire Piazza dei Miracoli. Il tour è proposto alle 17.30 e ha durata di 1 h e 15 circa. Il costo del servizio guida è 10 euro e 5 euro per i bambini di età superiore ai 6 anni.



Gallery



Il costo del biglietto per le mura è 3 euro l'intero e 2 euro il ridotto. Per poter accedere alle mura è necessario possedere ilPer prenotare 349 3025866 Marcella

