Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo a Pisa

Un percorso alla scoperta delle affascinanti collezioni dell'Opera della Primaziale Pisana. Finalmente dopo molti mesi riaprono i monumenti di Piazza dei Miracoli, e le guide della Cooperativa Impegno e Futuro sono liete di accompagnarvi alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, naturalmente in totale sicurezza; i gruppi saranno formati da un massimo di quindici persone, mascherina obbligatoria, all’ingresso del museo sarà possibile igienizzarsi prima di partire con la visita guidata.



Costo: visita guidata 12€ + biglietto di ingresso 7€

gratuito bambini sotto i dieci anni.



Ritrovo ore 14:45 davanti all’ingresso del Museo dell’opera in Piazza dei Miracoli.



La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare al seguente indirizzo:

https://www.impegnoefuturo.it/evento/visita-guidata-museo-dellopera-del-duomo/?fbclid=IwAR3m9gcq1wVrcwlTWyKB1Ta1S9fFflesoBQJFlO-n5QEXp8w5q8PiIUMdZI



Per info: 349 3695672

evento@impegnoefuturo.it