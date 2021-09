Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo

Un percorso alla scoperta delle affascinanti collezioni della Primaziale Pisana. Sarà possibile ammirare i gruppi scultorei di Giovanni e Nicola Pisano, i preziosi exultet medievali, il corredo funebre dell’Imperatore Arrigo VII, e molto altro ancora. La visita si svolgerà in totale sicurezza; i gruppi saranno formati da un massimo di quindici persone, obbligo di Greenpass da presentare all’ingresso, mascherina obbligatoria.



Costo visita guidata: 10,00 € + biglietto di ingresso 7,00 €, gratuito bambini sotto i dieci anni.

Ritrovo ore 15:20 davanti all’ingresso del Museo dell’opera in Piazza dei Miracoli.



Modalità di visita in emergenza Covid

Dal 6 Agosto 2021 per accedere al museo è obbligatorio esibire la certificazione verde COVID-19 (DPCM 23/07/2021).



Prenotazione obbligatoria

https://www.impegnoefuturo.it/evento/25-settembre-h-1530-visita-guidata-museo-dellopera-del-duomo-di-pisa/



Per informazioni:



eventi@impegnoefuturo.it349 3695672

