Visita guidata museo di arte medievale San Matteo

Itinerario tra i colori del Medioevo dove tavole dipinte e sculture lignee e di marmo ci racconteranno le loro storie. Dalla pittura di Giunta Pisano alla scultura di Andrea Pisano scopriremo i segreti delle opere d’arte un tempo conservate nelle chiese di Pisa.

Quando: Domenica 15 novembre, ore 11.15

Quanto: € 15,00; € 10,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati. (Include visita guidata, auricolari e il costo del biglietto di ingresso).

Dove: Ingresso Museo di San Matteo, Lungarno Mediceo

Durata: circa 2 ore

Non sono ammessi zaini o borse grandi, si prega di portare solo piccole borse.



In base al nuovo DPCM, sono state sospese le visite guidate per scuole, ma non le visite guidate per singoli e gruppi. I musei restano aperti con tutte le misure sin qui adottate. Durante l'intera durata di ciascun itinerario sarà obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e il numero massimo di partecipanti sarà sempre di circa 12/14 persone.



Prenotazione obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com