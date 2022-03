Visita guidata al Museo delle Navi Antiche

Il territorio di Pisa è da sempre contraddistinto dal suo legame con l'acqua e difatti il museo mostrerà un intero mondo rimasto sommerso per secoli. Oltre alle navi romani impiegate in differenti usi, si potrà scoprire tutto ciò che concerneva il mondo della navigazione spaziando dal lato commerciale a quello legato alla vita di bordo.

Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 10:00 di fronte all'entrata del Museo

Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare: 3477600782





Green Pass rafforzato obbligatorio