Visita guidata al Museo delle Navi Antiche di Pisa

10 euro visita guidata, escluso il biglietto di accesso al Museo e gratis per i bambini se accompagnati almeno da 1 adulto.

Prezzo 10 euro visita guidata, escluso il biglietto di accesso al Museo e gratis per i bambini se accompagnati almeno da 1 adulto.

Il luogo d'incontro è presso l'ingresso del Museo, Lungarno Simonelli n. 16. Il museo archeologico, aperto recentemente nel giugno 2019, è unico nel suo genere: esso ospita le navi che furono travolte con i loro carichi dalle alluvioni del fiume Arno, che funestarono la piana di Pisa. Le navi esposte appartengono ad un periodo compreso tra il II a.C. e il VI-VII d.C. L’unicità è data anche dalla location: gli Arsenali Medicei voluti da Cosimo I dei Medici, dei quali vi illustrerò la storia.



Gallery

ha un costo di 10 euro e gratuito per i bambini se accompagnati almeno da un adulto e non comprende il biglietto di accesso al Museo. Il biglietto per accedere al Museo ha un costo di 10 euro l'intero, 8 euro o 5 euro il ridotto.: 349 3025866 Marcella, guida turistica abilitata dalla Regione Toscana su Pisa e Provincia.