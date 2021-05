Visita guidata al Museo nazionale di San Matteo

€ 15,00 adulti, € 10,00 minori di 18 anni, gratis per bambini sotto i 10 anni se accompagnati.

Itinerario tra i colori del medioevo in cui tavole dipinte e sculture lignee e di marmo racconteranno le loro storie.



Durata: circa 2 ore

Dove: Museo di San Matteo, Piazza San Matteo in Soarta, numero 2, Pisa

Quando: Sabato 5 giugno ore 15.15

Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com. Numero max 15 persone

