Visita guidata al Museo di Storia Naturale di Pisa

Un tour alla scoperta di una delle collezioni più affascinanti dell’Università di Pisa, il Museo di Storia Naturale. Situato all’interno della Certosa di Calci, oggi il museo ospita migliaia di esemplari, tra animali, fossili e minerali: i partecipanti visiteranno la Camera delle Meraviglie, la prima sezione aperta alla fine del 1500, le evoluzioni settecentesche e ottocentesche, la galleria dei Cetacei e molto altro ancora. (non l’acquario)



Quando: domenica 4 dicembre, ore 15.00

Quanto: 18 euro (incluso ingresso), 10 euro da 6 a 18 anni e over 65 anni, gratis sotto i 6 anni (se accompagnati).

Dove: Museo di Storia Naturale, via Roma 79, Calci (Pisa)



scrivendo a citygrandtour@gmail.com