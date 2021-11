Museo vespa Piaggio: visita guidata del mito italiano a due ruote con aperitivo

Mercoledì 8 dicembre, giorno festivo, alle 16:00 una piacevolissima occasione con aperitivo incluso, per visitare il Museo Piaggio di Pontedera, l'unico esistente al mondo che custodisce esemplari rari, unici e storici del mito, tutto italiano, a due ruote: la Vespa! Posti limitatissimi.

Un museo con una 'marcia in più', capace di far rivivere ad ogni visitatore, ricordi di un recente passato. Vespa, uno sciame di emozioni nel rivedere modelli che hanno caratterizzato la nostra quotidianità e sono stati protagonisti, al pari di un attore, delle pellicole più famose..'La Dolce Vita'

E il primo prototipo in assoluto come si chiamava? Risale al 1945 e vi aspetta in tutto il suo splendore, magistralmente esposto al Museo Piaggio di Pontedera.



Info e prenotazioni (anche via WhatsAp) 3479752183 Roberto