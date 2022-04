Visita guidata all'Oasi WWF del Bosco di Cornacchiaia

Il Bosco di Cornacchiaia si trova nella parte di foresta del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli dove meno incisive sono state le alterazioni da parte dell’uomo e degli animali con sottobosco perfettamente conservato, spesso impenetrabile. Un tipico esempio di bosco planiziale sulla costa: pini, lecci, frassini, ontani immersi nell'acqua. Sono presenti numerosi canali d'acqua dolce e pozze circolari con una vegetazione igrofila palustre. Domenica 24 aprile è possibile andare alla scoperta di questa oasi incontaminata con una visita guidata.

Durata: circa 2 ore e mezzo, lunghezza quasi 4 km. Partecipanti: massimo 20 adulti, età minima consigliata 6 anni. Prenotazione obbligatoria tramite form, a cui seguirà mail di conferma.

https://docs.google.com/.../1s...

DIVIETO DI INGRESSO AI CANI: Il Bosco di Cornacchiaia è Riserva Naturale Regionale, per cui da normativa vigente è vietata l'introduzione di cani e altri animali domestici, anche al guinzaglio. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il venerdì precedente la visita e verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. Si prega di avvisare se per un qualsiasi inconveniente uno dovesse disdire la prenotazione così da lasciare il posto a qualcun altro. Si riceverà una mail di conferma se la compilazione del modulo sarà stata portata a fine con successo. Informazioni dettagliate sulla visita verranno comunicate in seguito per mail.

Per ulteriori informazioni scrivere a pisa@wwf.it