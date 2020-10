Visita guidata all'Orto e Museo Botanico di Pisa

Nuovo appuntamento con l’Associazione Verde Brillante di Pisa. Domenica 4 ottobre dalle ore 15 alle ore 17 sarà possibile partecipare ad una visita guidata all’interno dell’Orto e Museo Botanico di Pisa. Come ogni prima domenica del mese, l’ingresso ai musei è gratuito.

Fondato nel 1543 dal naturalista, medico e botanico Luca Ghini (1490-1556) l’orto botanico di Pisa è il primo orto botanico universitario del mondo. Costruito originariamente sulle rive del fiume Arno, fu trasferito nell’attuale sede nel 1591 e poi ampliato progressivamente fino all’attuale estensione di circa due ettari. Ospita piante dei cinque continenti: le succulente dei deserti africani e americani; le piante aromatiche della macchia mediterranea; le specie delle paludi toscane; numerosi alberi secolari e tante altre.

Il Museo Botanico è l’erede dell’antica Galleria, istituita nel 1591 dal Granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici, e ne conserva ancora la Quadreria, composta di ritratti seicenteschi di illustri botanici, il Portone monumentale dell’entrata alla Galleria e lo “Studiolo” per i semi dell’Orto botanico. Ospita inoltre oggetti legati all’insegnamento della botanica universitaria dalla fine del Settecento. Alcuni sono vere opere d’arte, come i modelli botanici in cera e in gesso e le tavole didattiche acquarellate (XIX sec.). Altre raccolte sono i campioni vegetali in vitro, la xiloteca, i modelli didattici, gli strumenti della botanica e le collezioni paleobotaniche.

L’Associazione Culturale Verde Brillante nasce a Pisa nel 2016 da un gruppo di persone appassionate di natura e di tutto quello che riguarda la promozione, la valorizzazione del territorio, in particolare di ciò che è legato all’ambiente, alla flora spontanea e alle tradizioni popolari. L’associazione si è ispirata, sia nel nome che nelle linee guida, al libro “Verde brillante” di Stefano Mancuso e dispone di un punto vendita di prodotti fitoterapici “L'erboristeria di Verde brillante”.

Il ritrovo è alle ore 15 precise all'entrata di Via Ghini e la visita termina alle ore 17.

In caso di maltempo la visita sarà rimandata.

E’ necessario prenotarsi via email, all’indirizzo assverdebrillant e@gmail.com