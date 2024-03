Visita guidata per beneficenza: street art a Pisa

Negli ultimi anni l'immagine della città è stata rinnovata da molte opere di arte urbana ad opera di artisti internazionali.

L'itinerario partirà dal celeberrimo murale Tuttomondo di Keith Haring per terminare nel quartiere di Porta a Mare snodandosi tra storia e Street Art.



L'intero ricavato andrà in beneficenza ad ADMO Toscana, l'associazione dei donatori di midollo osseo che ha bisogno di fondi.



Dettagli della visita:

La visita partirà con un minimo di 6 partecipanti e la prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili.

L'offerta è libera, ognuno può lasciare la somma che ritiene opportuna.

Ritrovo alle ore 15:50 in piazza Vittorio Emanuele



Per contatti e prenotazioni:



Cellulare 3477600782