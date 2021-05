Visita guidata per i bambini di Piazza dei Miracoli

Il luogo d'incontro è Porta Nuova, in Piazza dei Miracoli. Tour piacevole per i più piccoli, per avvicinarli alla visita di una città. Si osserverà la Piazza con i suoi 'Miracoli', la storia di Pisa Repubblica Marinara, la leggenda del diavolo geloso della Cattedrale e della preziosa cintola rossa, con la quale veniva abbellita la Cattedrale proprio come una regina. Non mancherà la foto alla celebre torre di Pisa e il tour avrà termine in Piazza dei Cavalieri di Santo Stefano, per scoprire dove fu rinchiuso il Conte più famoso della letteratura.

Il tour ha durata di 1h e 15 minuti.

La prenotazione è obbligatoria al 349-3025866 Marcella