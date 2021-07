Visita guidata in Piazza dei Miracoli con salita alla Torre

Il punto di ritrovo è a Porta Nuova, in Piazza dei Miracoli, alle ore 10. Dopo una breve introduzione della Piazza. saranno illustrati gli edifici con le tipiche decorazioni dello stile romanico pisano e le mura che cingono la Piazza. Si accederà dunque alla Cattedrale progettata dal celebre Busketo. Sarà possibile salire sulla torre dopo una spiegazione che consentirà di capire meglio i motivi della pendenza. La salita alla torre è vietata per motivi di sicurezza ai bambini sotto gli 8 anni. Il costo del servizio guida è di 10 euro a persona, gratuito per i bambini sotto gli 11 anni. Il costo del biglietto per accedere alla torre è di 20 euro e sarà cura dell'organizzatrice prenotarlo, evitando inutili file.



Gallery

Il tour ha durata di 1h e 30 minuti.Per prenotazioni 349 3025866 Marcella

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...