Visita guidata notturna a Pisa: tre piazze a confronto

Visita guidata notturna delle tre piazze simbolo della città, Duomo, Cavalieri e Martiri della Libertà.

Tre periodi storici importanti e decisivi per lo sviluppo di Pisa:

- il Medioevo di piazza del Duomo: espressione della potente repubblica Marinara

- il Cinquecento di piazza dei Cavalieri: capolavoro di Giorgio Vasari, simbolo del potere Mediceo

- il Settecento di piazza Martiri della Libertà: un grandioso esempio di modernità voluta dai Lorena

Come è cambiata la città nei secoli? E quali storie raccontano queste tre piazze monumentali? Un'occasione per scoprilo.

Ritrovo: Fontana dei Putti, piazza del Duomo, Pisa

Prenotazione: obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com oppure compilando il form alla pagina dei contatti.

Info: +39 320 9154975 – 349 4022819 – 348 4352485

