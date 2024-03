Visita Guidata 'La Pisa di Galileo'

Data della visita: domenica 7 aprile

Durata: 90 Minuti, a partire dalle 10.30

Luogo di ritrovo: Fontana dei Putti in piazza Duomo, 20 minuti prima dell'evento

Numero posti disponibili limitati



Il 15 febbraio del 1564 nasceva Galileo Galilei, il pisano destinato a rivoluzionare la cultura, e non solo quella dell'epoca. Un personaggio scomodo e pericoloso, per le sue teorie ed i suoi nuovi metodi di approccio alla natura, e che per questo finì nelle maglie dell'Inquisizione. La sua grande eredità è ora patrimonio mondiale, Galileo è il padre della scienza moderna, il fondatore del metodo scientifico.

L'itinerario inizia proprio in Piazza del Duomo, dove si parlerà di uno dei cimeli pisani più celebri, la "lampada di Galileo". Osservandola, lo scienziato ebbe l'intuizione della legge fisica dell'isocronismo del pendolo. Ma era proprio quella? Si dovrà poi sforzarsi di guardare la torre con occhi diversi, come dovette apparire agli occhi di Galileo, che pur era un umanista sensibile all'arte. Quando lo spirito dello scienziato prevalse, la torre divenne una sorta di laboratorio, un'opportunità dalla cui sommità era possibile eseguire l'esperimento sulla caduta dei gravi. Leggenda metropolitana?

Proseguendo poi attraverso la tela di viuzze e piazzette che la guerra ha risparmiato, si passerà nei luoghi dove Galileo soleva andare durante i suoi anni pisani, la Sapienza, la torre della Verga d'Oro, da cui mostrò i pianeti al Granduca, e altro ancora. L'ultima tappa, la casa dove Galileo nacque, in via Giusti, e si farà luce sul mistero delle tre case natali.

Appuntamento in piazza Duomo a Pisa, alla fontana dei putti davanti alla torre, per ripercorrere con voi i passi dell' illustre pisano e, per dirla nostalgicamente con il Rosini, altro illustre accademico dell'ottocento, poter "toccare colle piante la terra che le sue piante avevano toccato".