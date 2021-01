Visita guidata - Pisa erotica, Pisa&love

Domenica 31 GENNAIO Ore 10:30



Pisa erotica, Pisa&Love



Sulle tracce del VI Volume della collana A giro per Pisa a cura di Chiara Celli e Alessandro Bargagna (City Grand Tour, Marchetti Editore)



Una passeggiata nei luoghi del peccato, in quelli che sono stati i quartieri a luci rosse di Pisa, negli angoli dove s’andava e dove si va a fa’ franella, nei palazzi che nascondono delicate storie d’amore…



Quando: domenica 31 gennaio ore 10:30

Dove: Piazza XX settembre, presso il nuovo punto informazioni turistiche del Comune di Pisa (davanti a Logge di Banchi)

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.

Durata: circa due ore



numero massimo di partecipanti: 10



PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com



In ottemperanza al DPCM del 14 gennaio la partecipazione alle visite guidate richiede l'uso obbligatorio delle mascherine (salvo comprovate esigenze previste dal decreto) e il mantenimento delle distanze di sicurezza tra i partecipanti. Vi ringraziamo per la comprensione e la condivisione.

Alessandro e Chiara