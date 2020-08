Visita guidata 'Pisa in bicicletta'

Visita guidata in bicicletta, chi non ne ha una può noleggiarla da Smile&Ride a 9,50 €. Primo stop: Tuttomondo di Keith Haring, proseguiamo poi, tra stradine e piazze, verso il giardino Scotto per poi attraversare il ponte della Fortezza e costeggiare le mura medievali lungo la pista ciclabile che ci conduce in piazza del Duomo. Dopo un'introduzione alla Cattedrale, al Battistero, al Campo Santo e alla famosa torre pendente proseguiamo tra i colori e le storie del centro storico.

Quando: Domenica 6 settembre ore 10.00 - Pisa in bicicletta

Dove: Via Pietro Mascagni, 13, Pisa

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati. (Eventuale noleggio della bicicletta presso Smile&Ride non incluso)

Durata: circa due ore



PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com