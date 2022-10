Visita guidata 'Pisa&love'

In occasione di TERRE DI PISA FOOD AND WINE, in collaborazione con TERRE DI PISA e CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

Itinerario alla scoperta dell’amore e delle passioni a Pisa. Un viaggio tra i vicoli di Kinzica per conoscere, con tanta ironia, l’evoluzione delle abitudini sessuali dei pisani, dall’epoca etrusca ai giorni nostri. Con l’occasione visiteremo la sala da ballo del Casino dei Nobili.



Dove: Murale di Keith Haring

Quando: Sabato 15 ottobre, ore 21.15

Quanto: 12 euro a persona (gratis sotto 12 anni)

Durata: 1h e mezzo



scrivendo a citygrandtour@gmail.com oppure compilando il form alla pagina https://www.citygrandtour.it/contatti/