Visita guidata: Pisa medicea

Dopo la gloria conosciuta come Repubblica Marinara, Pisa cadde in mano a Firenze per ben due volte e, come prevedibile, la città cominciò a mutare il proprio aspetto e fu soggetta a cambiamenti politico – amministrativi. Molti furono gli artisti rinascimentali e del periodo manierista che lavorarono a Pisa per la nobile famiglia e riqualificarono il volto della città. L'itinerario porterà i partecipanti alla scoperta di una città profondamente cambiata durante questo periodo.

Dettagli della visita:

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 15:20 davanti alla statua di Cosimo I in Piazza dei Cavalieri

Prezzi:

12 euro compreso il costo delle radioline

Gratis fino ai 10 anni

Per contatti e prenotazioni:



Cellulare 3477600782

