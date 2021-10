Visita guidata 'Pisa: misteri e crimini'

Durante il tour sarà svelata la storia di Pisa, compresi i crimini e i misteri che circondano i monumenti più famosi della città. Lungo il percorso, saranno presentati alcuni dei personaggi che hanno plasmato la città, tra cui l'eroica adolescente Kinzica de' Sismondi, l'affamato Conte Ugolino e il costruttore dietro la Torre Pendente, Bonanno Pisano.

Saranno mostrati anche i monumenti famosi e meno conosciuti di Pisa in Piazza dei Miracoli e Piazza dei Cavalieri e raccontati degli eventi (per lo più) sanguinosi dietro questi monumenti. Alla fine del tour avrai conosciuto molti aspetti inediti di questa città così famosa.



Costo:



€ 12 a persona per adulti e ragazzi dai 14 anni compiuti.

€ 9 a persona per ragazzi dai 6 ai 13 anni compiuti.



Gratuito per bambini 0-5 anni.



*Si consiglia di presentarsi 10/15 minuti prima dell'orario di inizio del tour.

*Non è previsto l'ingresso a nessun monumento.

*I gruppi partono con un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 15.

*Attendere sempre la mia conferma tramite mail o Whatsapp.



Per prenotazioni a ridosso della visita (nelle 2 ore precedenti), vi chiedo di contattarmi personalmente per verificare la disponibilità: +39 334 980 1971

