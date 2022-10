Visita guidata: Pisa nascosta

In occasione di TERRE DI PISA FOOD AND WINE, in collaborazione con TERRE DI PISA e CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

Alla scoperta di luoghi insoliti, iscrizioni nascoste e vicoli labirintici della città di Pisa. Un tour ricco di curiosità, aneddoti… sapete dove si trova la croce delle indulgenze? Durante questo viaggio si potranno assaggiare alcune leccornie pisane, una piccola merenda prima di terminare davanti agli stand del Terre di Pisa Food&Wine



Dove: Piazza Garibaldi, di fronte alla Statua

Quando: Domenica 16 ottobre, ore 17.30

Quanto: 18 euro a persona (gratis sotto 12 anni) comprende gli assaggi

Durata: 2h



Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com oppure compilando il form alla pagina https://www.citygrandtour.it/contatti/